В Ростове на улице Малиновского загорелся «КамАЗ»

В Западном микрорайоне Ростова загорелся грузовик «КамАЗ». Происшествие случилось утром 3 июня.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о загоревшейся фуре поступило дежурному в 9.39. На место прибыли две автоцистерны.

— Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Пострадавших нет, — прокомментировали в МЧС.

Причина происшествия устанавливается.

Напомним, 2 июня в Ростове аварийное дерево упало на дом 83-летней пенсионерки и пробило крышу. Женщина не пострадала. Ствол и ветки дерева убрали спасатели.

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