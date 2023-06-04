ЖФК «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 1:4

Домашний матч прошел 3 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женская команда ФК «Ростов» проиграла «Краснодару». Игра прошла 3 июня на стадионе «Олимп» в Ростове-на-Дону.

В первом тайме не отличилась ни одна команда. Во втором преимущество перехватили гости. Игроки «Краснодара» забили четыре мяча подряд. Причем Медея Жаркова отличилась не только голом, но и дублем. Лишь в добавочное время ростовчанки смогли немного сократить преимущество. Ворота соперников пробила Анна Пешкова. Счет составил 1:4.

Напомним, 3 июня основной состав «Ростова» завершил сезон крупным поражением от ЦСКА. Счет составил 4:1 — москвичи забили все голы в первом же тайме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ростов» сезон разгромным поражением от ЦСКА со счетом 4:1

Москвичи забили голы в первом тайме. (Подробности)