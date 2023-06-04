В Ростовской области двое мужчин напали на полицейского

Нападавших на полицейского привлекли к административной ответственности. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Морозовске двое мужчин напали на участкового. Они начали избивать полицейского, когда тот сделал им замечание. Об этом сообщили в управлении МВД по Ростовской области.

По версии правоохранителей, 42-летний и 29-летний местные жители в нетрезвом состоянии нарушали общественный порядок. Участковый сделал им замечание. После этого мужчины стали напали на полицейского и начали избивать. Тогда сотрудник несколько раз выстрелил в воздух из табельного оружия. Позже дебоширов задержали и доставили в отдел.

Задержанных привлекли к административной ответственности за неповиновение сотруднику полиции. Собранные материалы были направлены в территориальное подразделение управления СК по Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области предъявили обвинение жителю одного из районом. 61-летнего мужчину подозревают в том, что он убил знакомого и спрятал его тело в колодце.

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