Ростовчане пожаловались на неработающие кондиционеры и духоту в автобусах

По словам ростовчан, в некоторых автобусах стало душно с наступлением лета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчане пожаловались на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. По словам жителей, в салонах автобусов жарко и душно. Такие сообщения появились в социальных сетях.

— Говорили, что с 1 июня во всех автобусах будут работать кондиционеры. На улице уже жарко, в салоне вообще +31. А единственное охлаждение - это открытые окна, которые не охлаждают, а наоборот забирают горячий воздух с улицы! — написал один из жителей города.

Кроме того, некоторые пишут, что пассажирам становится плохо из-за духоты в салоне. Одна из женщин утверждает, что в такой ситуации водитель отказался включать кондиционер, потому что его якобы нет.

— Автобус был забит битком, душно, многим становилось плохо. На просьбу включить кондиционер, водитель наорал и сказал, что кондиционера в автобусе вообще нет, — пишет ростовчанка.

Напомним, в июне прошлого года сообщалось, что кондиционерами оборудованы 80% общественного транспорта. Их обещали установить во всех автобусах к январю 2023 года.

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