Жителей Ростова напугал громкий звук ночью 4 июня

По словам очевидцев, происшествие случилось во дворе многоэтажного дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Первомайского района Ростова напугал громкий звук. По словам очевидцев, они услышали его в ночь на 4 июня на переулке Днепровском. Сообщения об этом появились в городских пабликах.

Ростовчане пишут, что громкий хлопок раздался около часа ночи в районе одного из многоквартирных домов. У припаркованных во дворе автомобилей сработала сигнализация.

— Оказалось, что с балкона на Днепровском кто-то скинул большую петарду, — рассказал очевидец.

Официальной информации об инциденте не поступало. В донском управлении МВД сообщили, что уточняют информацию.

Напомним, 30 мая мужчина взорвал петарду на детской площадке в Суворовском микрорайоне. Прибывшие на место полицейские задержали хулигана.

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