В Ростовской области в реку Маныч выпустили 400 утят кряквы

До осени утят будут подкармливать егеря. Фото: министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

В реку Маныч в Ростовской области выпустили 400 особей утки кряквы. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Выпуск прошел в Манычском производственном охотничьем участке. До осени егеря будут подкармливать утят, чтобы они успешно адаптировались к естественной среде обитания.

— С ветеринарной точки зрения, они имеют все шансы на то, чтобы пополнить фауну Ростовской области, — говорится в сообщении минприроды.

Напомним, это уже второй выпуск особей кряквы в этом году. В мае было выпущено 700 особей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в водоем выпустили 700 уток

До осени водоплавающих птиц будут подкармливать егеря. (Подробности)