Власти рассказали о дефиците швей в Ростове-на-Дону

Производители сообщают, что из-за нехватки кадров не могут быстро выполнять заказы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова назвали швей дефицитными специалистами. О том, что на производстве одежды не хватает кадров, сообщил первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников.

По словам Овчинникова, зарплата швей — 75 — 100 тысяч рублей. При этом производители жалуются, что не могут быстро выполнить заказы из-за нехватки специалистов.

— Не так давно мы с главой администрации Алексеем Логвиненко посещали одно производство, где делают одежду. Хорошее предприятие, один из самых раскрученных российских брендов. И спрашиваем: «Чем вам помочь?». А они отвечают, что ничем, что ничего не нужно. Кроме швей, их просто нет, — цитирует Donnews замглавы администрации.

Он также отметил, что проблема с дефицитом специалистов наблюдается и в других отраслях промышленности.

Напомним, Василий Голубев назвал дефицит кадров одной из главных проблем донской медицины. По его словам, чтобы ее решить, в Ростовской области запустили несколько программ поддержки врачей.

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