В Ростовской области запустили первую в России программу переобучения участников СВО

К программе присоединились 22 демобилизованных участника СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области запустили первую в России программу переподготовки демобилизованных участников спецоперации. Занятия будут проходить на базе Донского государственного технического университета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи.

Программа стартовала 23 мая. Пока к ней присоединились 22 участника СВО из 14 регионов страны.

Военный освоят курс «Педагог дополнительного образования». Программа включает несколько модулей, например, теоретические основы общей педагогики, педагогика духовности и семейная педагогика и другие. Объем — 256 академических часов.

После обучения и итоговой аттестации участники получат диплом о профессиональной переподготовке. Как объяснили в пресс-службе, выпускники курса смогут работать с детьми и молодежью.

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