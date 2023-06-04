Ростовчанам показали эскиз будущей велодорожки на набережной

В департаменте считают, что велодорожка сделает движение безопаснее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова предложили сделать велодорожку на улице Береговой. Департамент автодорог и организации дорожного движения разместил информацию на портале «Активный ростовчанин».

В департаменте сообщили, что велодорожка пройдет по части пешеходного тротуара на набережной. Лавочки будут перенесены на противоположную сторону. Власти показали эскиз того, как это будет выглядеть.

Эскиз велодорожки. Фото: "Активный ростовчанин".

Авторы предложения считают, что это позволит позволит разделить пешеходные и велосипедные потоки. По их мнению, велодорожка позволит избежать столкновений и конфликтов.

Ростовчане могут поддержать инициативу или же проголосовать против. Опрос завершится 13 июня.

— По уже сформировавшейся традиции предлагаем ростовчанам выразить свое мнение. Нужна велодорожка на улице Береговой или нет? — говорится в сообщении.

Ранее в администрации сообщали, что до конца 2023 года протяженность велодорожек в Ростове увеличат до 53 километров. Зоны для велосипедистов планировали оборудовать не только в центре, но в Западном, Северном и других микрорайонах.

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