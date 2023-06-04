В Ростовской области 22-летний водитель врезался в дерево, пострадали двое

Водитель Lada не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске в ДТП с участием Lada Priora пострадали два человека. Авария случилась на Харьковском шоссе ночью 3 июня.

По предварительным данным, 22-летний водитель Lada ехал со стороны улицы Трамвайной. В районе дома № 5 на Харьковском шоссе он не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате пострадали сам водитель и его 26-летний пассажир.

— Они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 2 июня в Константиновске 20-летний водитель «ВАЗ 21120» не уступил дорогу и врезался в «ВАЗ 211440». В результате аварии погиб один человек. Как выяснилось позже, у молодого автомобилиста не было прав.

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