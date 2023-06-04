До конца сентября жители Ростовской области смогут платить меньше за проезд в автобусах

Сэкономить на поездке можно будет до 30 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области проезд на общественном транспорте можно снизить на восемь рублей. Такой возможностью можно воспользоваться с 1 июня по 30 сентября.

Стоимость будет снижена при оплате картой «Мир». Ее нужно загрузить на смартфон в мобильные платежные сервисы Mir Pay или Samsung Pay. При этом по пластиковым картам «Мир» скидка не предоставляется.

Предложение действует не только в автобусах, но в трамваях и троллейбусах, оборудованных терминалами.

— Внедрение системы безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте в Ростовской области – одна из задач комплексного развития транспортной инфраструктуры в регионе. Предложение от платежной системы будет стимулировать жителей активнее пользоваться банковской картой при оплате проезд, — считает министр транспорта Владимир Окунев.

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