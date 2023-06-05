В Ростове рабочая неделя начнется с облачной погоды и +23

В донской столице осадков не ожидается Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону рабчая неделя начнется с переменной облачности. Об этом сообщили в «Гисметео».

В понедельник, 5 июня, в донской столице ожидается переменная облачность, преимущественно будет солнечно. Днем воздух в городе прогреется до +23 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +18 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут до десяти метров в секунду.

Во вторник, 6 июня, погода в городе будет аналогичной.

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