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НовостиОбщество5 июня 2023 5:40

В Ростове рабочая неделя начнется с облачной погоды и +23

В донской столице осадков не ожидается
Лейла МИРИШОВА
В донской столице осадков не ожидается

В донской столице осадков не ожидается

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону рабчая неделя начнется с переменной облачности. Об этом сообщили в «Гисметео».

В понедельник, 5 июня, в донской столице ожидается переменная облачность, преимущественно будет солнечно. Днем воздух в городе прогреется до +23 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +18 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут до десяти метров в секунду.

Во вторник, 6 июня, погода в городе будет аналогичной.

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