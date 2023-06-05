В СИЗО Ростова пытались передать салфетки «с сюрпризом»

Все запрещенные предметы изъяли. Фото: Иван МАКЕЕВ

В СИЗО №5 Ростова-на-Дону пытались передать запрещенные предметы. Об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 2 июня для одного из заключенных принесли посылку. При досмотре сотрудники режимного учреждения обнаружили упаковку влажных салфеток. Когда ее открыли, то вместо средства гигиены там лежал телефон и зарядное устройство.

Все запрещенные предметы изъяли. По данному факту проводится проверка.

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