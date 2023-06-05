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НовостиОбщество5 июня 2023 6:20

В Ростовской области водитель «Лады Приора» не справился с управлением и врезался в дерево

Водителя и пассажира госпитализировали
Дмитрий Кутепов
Машина получила механические повреждения.

Машина получила механические повреждения.

В субботу, 3 июня, в городе Новочеркасске Ростовской области на Харьковском шоссе легковой автомобиль «Лада Приора», которым управлял молодой водитель, попал в ДТП, съехав с дороги. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

По предварительным данным ГИБДД, 21-летний водитель ехал по Харьковскому шоссе со стороны улицы Трамвайной. Его автомобиль съехал с дороги, так как он не справился с управлением. После этого машина врезалась в дерево.

Водитель и его 25-летний пассажир получили травмы. Их отвезли в больницу.

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