Ученый из Ростовской области создал разработку, которая поможет врачам диагностировать заболевания

Особую помощь разработка должна привнести в работу врачей-клиницистов и молекулярных биологов. Фото: Иван Макеев

Проект аспиранта ДГТУ Дмитрия Саушева позволяет провести переанализ генетических данных человека и помочь людям с планированием детей. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Сфера медицины – это одно из важнейших направлений, где необходимо внедрение инновационных разработок. Приятно видеть, что донские ученые представляют новаторские проекты, которые могут облегчить работу врачей и помочь пациентам, - отмечает заместитель губернатора Александр Скрябин.

Разработка Дмитрия Саушева не имеет аналогов в стране. Это — особое программное обеспечение. Оно анализирует данные, полученные в ходе NGS-секвенирования ДНК человека. Особую помощь разработка должна привнести в работу врачей-клиницистов и молекулярных биологов – им будет легче ставить диагнозы и обнаруживать причины недомоганий с учетом новых поступающих и накапливающихся данных.

Дмитрий Саушев участвует в грантовых программах. Собственно, победа в них и дает молодому человеку возможность развивать свою идею. На данный момент задумка уже переросла в проект программного обеспечения.

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