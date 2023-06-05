В Ростовской области возбудили дело на дончанина, который за 30 тысяч фиктивно возглавил компанию

Таможенники выяснили, что компания не выплачивает таможенные пошлины. Неоплаченными оказались 12 тонн сырья для производства сигарет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Ростовской области подозревают в том, что он фиктивно возглавил крупную компанию, торговавшую табачной продукцией. Нарушений в фирме хватало, из-за чего дончанин и попал под следствие. Об этом сообщают в Южном таможенном управлении.

– В ходе проверки по возбужденному уголовному делу установлено, что дончанин 1988 года рождения за ежемесячное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юрлиц сведений о нем, как о директоре фирмы, - рассказали в ведомстве. - Фактически никакого отношения к созданию и деятельности фирмы гражданин не имел.

Фирма же занималась производством и продажей табачной продукции. Нарушения за ней заметили весной этого года. Компания не выплачивала таможенные пошлины. Неоплаченными оказались 12 тонн сырья для производства сигарет.

Их переправили через границу, однако пошлины, налоги и акцизы так никто и не оплатил. Между тем, сумма неуплат оказалась внушительной — 54 млн рублей.

Сейчас ростовской таможней возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении лжедиректора. Его обвиняют в том, что он предоставил документ, удостоверяющий личность, чтобы внести в единый реестр юрлиц сведения о подставном лице. Другое дело возбуждено в отношении реального владельца компании. Он может предстать перед судом за предоставление в орган госрегистрации юрлиц данных, повлекших внесение в ЕГРЮРЛ сведений о подставном лице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Золото-бриллианты, алкоголь и миллионы наличными: Что привозят в Ростов из-за границы

Таможенники в ростовском аэропорту «Платов» задержали 721 нарушителя, провозившего деньги, табак и старинные монеты (подробнее)