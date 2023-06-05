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НовостиОбщество5 июня 2023 10:08

В Ростовской области возбудили дело на дончанина, который за 30 тысяч фиктивно возглавил компанию

Еще одно дело завели на реального владельца организации
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Таможенники выяснили, что компания не выплачивает таможенные пошлины. Неоплаченными оказались 12 тонн сырья для производства сигарет.

Таможенники выяснили, что компания не выплачивает таможенные пошлины. Неоплаченными оказались 12 тонн сырья для производства сигарет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Ростовской области подозревают в том, что он фиктивно возглавил крупную компанию, торговавшую табачной продукцией. Нарушений в фирме хватало, из-за чего дончанин и попал под следствие. Об этом сообщают в Южном таможенном управлении.

– В ходе проверки по возбужденному уголовному делу установлено, что дончанин 1988 года рождения за ежемесячное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юрлиц сведений о нем, как о директоре фирмы, - рассказали в ведомстве. - Фактически никакого отношения к созданию и деятельности фирмы гражданин не имел.

Фирма же занималась производством и продажей табачной продукции. Нарушения за ней заметили весной этого года. Компания не выплачивала таможенные пошлины. Неоплаченными оказались 12 тонн сырья для производства сигарет.

Их переправили через границу, однако пошлины, налоги и акцизы так никто и не оплатил. Между тем, сумма неуплат оказалась внушительной — 54 млн рублей.

Сейчас ростовской таможней возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении лжедиректора. Его обвиняют в том, что он предоставил документ, удостоверяющий личность, чтобы внести в единый реестр юрлиц сведения о подставном лице. Другое дело возбуждено в отношении реального владельца компании. Он может предстать перед судом за предоставление в орган госрегистрации юрлиц данных, повлекших внесение в ЕГРЮРЛ сведений о подставном лице.

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