В Морозовске возбудили уголовное дело на мужчин, которые избили полицейского

Двое выпивших мужчин недостойно вели себя в обществе, чем и привлекли внимание полицейского. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Морозовске возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, избивших полицейского. Об этом сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.

- Они подозреваются в применении насилия в отношении представителя власти, - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, двое нетрезвых мужчин шумно общались, переходя на крик, нецензурно выражаясь. Это вызывало тревогу и неодобрение окружающих. В дело решил вмешаться местный участковый.

Он обратил внимание нарушителей покоя на их поведение и потребовал прекратить. После этого они напали на полицейского и стали его избавить. Участковому ничего не оставалось, как применить табельное оружие и сделать несколько выстрелов в воздух. Так он рассчитывал спугнуть нарушителей.

На данный момент подозреваемых задержали. Выяснилось, что они были причастны к обороту наркотиков и совершали преступления против собственности.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока мужчины привлечены к административной ответственности, так как не выполнили требование сотрудника полиции.

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