В Ростовской области река Миус может выйти из берегов

Начиная с 4 июня, уровень воды в реке Миус превышает опасную отметку. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Ростовской области из-за сильных дождей река Миус может выйти из берегов. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

Начиная с 4 июня, уровень воды в реке превышает опасную отметку. При этом, по данным синоптиков, вода продолжит прибывать и ее уровень будет увеличиваться.

При этом уровень воды в районе верхней части водозабора Цимлянского водохранилища продолжает сохраняться выше неблагоприятных отметок. По данным синоптиков, 5 июня уровень воды там будет увеличиваться.

Напомним, в Ростовской области неделя началась с облачной погоды. При этом в некоторых местах возможны дожди с грозой.

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