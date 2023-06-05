В Ростовской области финансовой поддержкой до зарплаты воспользовались 196 тысяч жителей региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Дона с момента запуска сервиса получили 1,3 млрд рублей. По сообщению Сбера, 196 тысяч человек получили данную финансовую кредитную поддержку.

Стоит отметить, что в 2023 году популярность сервиса среди дончан выросла в 6 раз, по сравнению с прошлым годом.

- Мы наблюдаем какой популярностью у жителей Ростовской области пользуется сервис. Ведь решение по кредиту принимается за пару минут. Потратить деньги можно на любые цели — от покупки необходимого товара до повседневных нужд. После поступления зарплаты, сумма спишется автоматически, а напоминание придёт за два дня, - пояснил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.