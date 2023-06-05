Экс-глава Новочеркасска попытался обжаловать приговор в Верховном суде

Зюзину «отказано в передаче кассационной жалобы». Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин попытался обжаловать в Верховном суде России приговор, по которому ему грозит восемь лет лишения свободы за получение взятки. Информация об этом размещена на сайте Верховного суда.

В картотеке дел отмечено, что Зюзину «отказано в передаче кассационной жалобы».

Напомним, что изначально за получение взятки суд приговорил чиновника к штрафу 300 тысяч рублей. Но потом в апелляционном порядке приговор был отменен и назначен более суровый — восемь лет лишения свободы. Причем с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Отметим, что Зюзина задержали еще в 2019 году. Он, по данным правоохранителей, 2,6 миллиона рублей получил от предпринимателя, когда еще был руководителем администрации в городе Зверево.

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