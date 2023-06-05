Власти Ростовской области опровергли информацию о взломе эфира региональной радиостанции

Распространяемые в соцсетях и мессенджерах оказалась фейковой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В правительстве Ростовской области опровергли информацию, распространяемую в социальных сетях и мессенджерах о том, что якобы произошел взлом эфира региональной радиостанции.

— Распространяемые в соцсетях и мессенджерах сообщения о якобы имевшем место взломе эфира региональной радиостанции, не соответствуют действительности, — отметил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

При этом он призвал использовать официальные источники информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-глава Новочеркасска попытался обжаловать приговор в Верховном суде

Бывший глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин попытался обжаловать в Верховном суде России приговор, по которому ему грозит восемь лет лишения свободы за получение взятки (подробности)