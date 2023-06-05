Студентов и выпускников вузов Ростовской области приглашают на оплачиваемую стажировку в «Ростелеком» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запускает оплачиваемую стажерскую программу с гибким графиком «Твоя первая» для будущих специалистов в 30 городах России. Пройти стажировку в команде национального интегрированного провайдера цифровых услуг и решений смогут выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры 2021–2025 годов.

Довольно часто производственная практика носит формальный характер и не предполагает выбора места прохождения. Стажировка у провайдера предоставит инициативным молодым людям мотивированный выбор компании для получения реального рабочего опыта.

В программу стажировок «Твоя первая» входят такие ключевые направления, как администрирование бизнес-процессов, аналитика, закупки, ИТ, маркетинг, строительство и эксплуатация сетей и т.д.

Студентов и выпускников вузов, успешно прошедших отбор на программу, ждет гибкий рабочий график и заработная плата, размер которой зависит от региона и направления. За каждым стажером будет закреплен опытный наставник.

- Мы очень ценим молодых специалистов и уделяем много внимания работе с молодежью. Благодаря новой стажерской программе мы рассчитываем привлечь в команду талантливых молодых людей, которые, возможно, еще не рассматривали «Ростелеком» как потенциальное место для старта карьеры. Теперь у них есть возможность подключиться к работе над интересными проектами национального масштаба и получить не только опыт, но и оффер на работу в большой профессиональной команде, — отметила Юлия Терещенко, директор по стратегическим программам HR «Ростелекома».

Чтобы попасть на оплачиваемую стажировку в «Ростелеком», кандидатам необходимо до 22 июня 2023 года включительно зарегистрироваться и оставить заявку на сайте first.rt.ru.

Во время отбора для участников будут организованы онлайн-тестирование, телефонное интервью и собеседование с будущим руководителем. Всего в программу попадут более 150 стажеров.

Подробная информация о программе стажировки и городах участия — на сайте first.rt.ru.

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