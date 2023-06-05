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НовостиОбщество5 июня 2023 12:48

В Ростовской области резко похолодает до +5 градусов

При этом ветер может быть от 7 до 12 метров в секунду
Дмитрий Кутепов
В Ростове 6 июня днем будет малооблачно и до +22 градусов, ночью — до + 13 градусов.

В Ростове 6 июня днем будет малооблачно и до +22 градусов, ночью — до + 13 градусов.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области, по данным Гидрометцентра, 6 июня резко похолодает. По северу и востоку региона ночью температура воздуха снизится до +5 градусов.

При этом днем будет от +20 до +25 градусов. Сильных осадков синоптики не прогнозируют, но небольшой дождь возможен по югу и востоку области.

Северный и северо-восточный ветер будет достигать от 7 до 12 метров в секунду.

В Ростове 6 июня днем будет малооблачно и до +22 градусов, ночью — до + 13 градусов.

Напомним, что в Ростовской области военнослужащие Южного военного округа лесные пожары будут выявлять с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Причем, в объективы камер благодаря тепловизору попадут даже небольшие возгорания. Сейчас военные проходят обучение.

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Начиная с 4 июня, уровень воды в реке превышает опасную отметку. При этом, по данным синоптиков, вода продолжит прибывать и ее уровень будет увеличиваться (подробности)