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НовостиОбщество6 июня 2023 5:50

В 2023 году усилят фундаменты в трех многоквартирных домах Ростовской области за счет средств областного бюджета

Фонд капремонта ежегодно получает субсидии на проведение работ по капитальному ремонту МКД
РЯШНОВА Ольга
За счет выделенных средств будет разработана проектная документация для проведения работ в МКД по улице Шаумяна, 13 — бывший доходный дом Леванидова. Фото:​ пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта»

За счет выделенных средств будет разработана проектная документация для проведения работ в МКД по улице Шаумяна, 13 — бывший доходный дом Леванидова. Фото:​ пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта»

В Ростовской области за счет средств областного бюджета усилят фундаменты в трех многоквартирных домах. Работы запланированы на 2023 год, сообщили в Фонде капитального ремонта региона.

За время действия программы капремонта на Дону были восстановлены тысячи домов. Однако есть объекты, которым требуется срочное усиление фундаментов и несущих конструкций. Они могут не дождаться установленных сроков капремонта. В этом случае на помощь приходит поддержка регионального правительства. Из средств областного бюджета в Фонд капремонта ежегодно поступают субсидии на проведение работ по капитальному ремонту МКД.

В 2023 году за счет такой субсидии планируется усилить грунты и несущие конструкции в домах донской столицы по адресам: ул. Быковского 1/2, пр. Ленина, 223 и ул. Текучева, 127/151 (2-ой этап). Будет также разработана проектная документация для проведения работ в многоквартирных домах на проспекте Стачки, 205 и по улице Шаумяна, 13 — бывший доходный дом Леванидова, имеющий вековую историю.

Доходный дом Леванидова имеет вековую историю. Фото:​ пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта»

Доходный дом Леванидова имеет вековую историю. Фото:​ пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта»

Отметим, в 2022 году благодаря помощи областного бюджета были капитально отремонтированы пять домов в Ростове и области. Так, в объектах по улице Текучева и Мечникова в Ростове усилили фундаменты. В Таганроге в МКД по ул. Дзержинского, 111/20 и поселке Каменоломни Октябрьского района по ул. Крупской, 36 выполнили капитальный ремонт крыш домов.

Кроме того, за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ в шести МКД заменили лифты. Среди них и объект культурного наследия — доходный дом купца Шатова на улице Пушкинской.