В 2023 году усилят фундаменты в трех многоквартирных домах Ростовской области за счет средств областного бюджета

За счет выделенных средств будет разработана проектная документация для проведения работ в МКД по улице Шаумяна, 13 — бывший доходный дом Леванидова. Фото:​ пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта»

В Ростовской области за счет средств областного бюджета усилят фундаменты в трех многоквартирных домах. Работы запланированы на 2023 год, сообщили в Фонде капитального ремонта региона.

За время действия программы капремонта на Дону были восстановлены тысячи домов. Однако есть объекты, которым требуется срочное усиление фундаментов и несущих конструкций. Они могут не дождаться установленных сроков капремонта. В этом случае на помощь приходит поддержка регионального правительства. Из средств областного бюджета в Фонд капремонта ежегодно поступают субсидии на проведение работ по капитальному ремонту МКД.

В 2023 году за счет такой субсидии планируется усилить грунты и несущие конструкции в домах донской столицы по адресам: ул. Быковского 1/2, пр. Ленина, 223 и ул. Текучева, 127/151 (2-ой этап). Будет также разработана проектная документация для проведения работ в многоквартирных домах на проспекте Стачки, 205 и по улице Шаумяна, 13 — бывший доходный дом Леванидова, имеющий вековую историю.

Доходный дом Леванидова имеет вековую историю. Фото:​ пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта»

Отметим, в 2022 году благодаря помощи областного бюджета были капитально отремонтированы пять домов в Ростове и области. Так, в объектах по улице Текучева и Мечникова в Ростове усилили фундаменты. В Таганроге в МКД по ул. Дзержинского, 111/20 и поселке Каменоломни Октябрьского района по ул. Крупской, 36 выполнили капитальный ремонт крыш домов.

Кроме того, за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ в шести МКД заменили лифты. Среди них и объект культурного наследия — доходный дом купца Шатова на улице Пушкинской.