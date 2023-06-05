После капремонта и модернизации на Ростовской АЭС энергоблок № 1 включили в сеть

Сейчас все четыре энергоблока станции работают на номинальной мощности. Фото: правительство области.

На Ростовской атомной электростанции включили в сеть и вывели на номинальную мощность энергоблок № 1, который до этого прошел капитальный ремонт и модернизацию. Об этом сообщили в донском правительстве.

В рамках капремонта из активной зоны реактора выгрузили тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Потом было осуществлено полное восстановление установки и ее основного оборудования, турбогенератора, а также выполнен ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности.

В рамках модернизации оборудования были заменены комплексы электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки, заменены аккумуляторные бесперебойные батареи и щиты постоянного тока, а также внедрена система автоматического поиска замыкания на землю. Кроме того, в реакторном отделении произведена замена трех насосных агрегатов, а в машинном зале — регулирующих клапанов.

Отметим, что проведенные работы — часть мер, необходимых для продления срока службы энергоблока. Напомним, что Энергоблок № 1 мощностью 1 гигаватт ввели в эксплуатацию в декабре 2001 года.

Сейчас все четыре энергоблока станции работают на номинальной мощности.

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