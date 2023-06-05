Объявлены лауреаты премии «Лучшие ESG проекты России»

Фото: МегаФон

В начале июня в России прошел форум «Лучшие ESG проекты России», посвященный лучшим практикам в области экологического, социального и корпоративного управления. В категории «Цифровые решения для ESG» лучшей была признана платформа «МегаФон Экология». Эксперты высоко оценили функционал платформы, которые позволяют промышленным предприятиям контролировать выбросы и реализовывать проекты любой сложности в области охраны окружающей среды.

Решение реализовано на базе технологии IoT (интернет вещей). В режиме реального времени оно собирает, анализирует и передаёт клиенту и контролирующим органам данные об объёме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов.

- С каждым годом потребности бизнеса в решениях для сохранения окружающей среды растут. Мы развиваем свои продукты с учетом современных вызовов и тенденций. Цифровая платформа прошла апробацию и успешно внедрена на крупных промышленных предприятиях не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, в том числе решены задачи по обеспечению межгосударственной связности платформенных решений с учетом требований к информационной безопасности разных государств. Функционал решения позволяет закрыть потребности государства и бизнеса, — отметил Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона.

Разработка включена в Реестр российского ПО и также внесена в реестр средств измерений.