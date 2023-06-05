В Левенцовке жители выступают против скоростного трамвая

Ростовчане считают, что из-за скоростного трамвая уничтожат зеленые насаждения, а детям будет трудно добираться в 115-ую школу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Левенцовского района Ростова высказываются против появления скоростного трамвая. Подписи собираются под обращением к генеральному директору ЗАО "Группа Синара" Михаилу Ходоровскому. Соответствующий документ размещен в социальных сетях.

Люди уверяют, что проект сделает их жизнь хуже.

- Из-за него придется убрать и без того немногочисленные деревья по улицам Еременко и Солженицына, - рассказывают местные жители. - Также трамвайные пути отрежут микрорайон «Пятый элемент».

Опасаются ростовчане и за безопасность своих детей. Дело в том, что ребята, которые ходят в 115-ю школу, вынуждены пересекать четыре полосы движения. А с появлением трамвайных путей преодолевать нужно будет еще и рельсы, а следом — парковку. Кстати, на время строительства дороги дети будут вынуждены держать путь по проезжей части.

Место, говорится в обращении, неудобно еще и тем, что оно постоянно подтопляется на пересечении улиц Еременко и Солженицына. А на перекрестке улиц Еременко и Жукова часто бывают аварии, так что трамваю, считают люди, нередко придется простаивать.

Инициаторы обращения также уверены, что трамвай создаст препятствия на перекрестке улиц Еременко и Малиновского.

А еще люди очень не хотят появления дополнительного шума и вибраций, которые возникнут при запуске трамвайной линии.

Поэтому в Левенцовке надеются, что проект отменят или хотя бы внесут в него изменения. Их дончане предлагают и сами. В обращении говорится, что неплохо бы было сократить маршрут, проложив трамвайные пути с улицы 339-й Стрелковой Дивизии до улицы Ткачева, напрямую. По их словам, в этом случае удалось бы сохранить и деревья, а траты на реализацию проекта были бы не так велики.

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