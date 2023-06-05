Для жителей региона появилась возможность пересмотра кредитных обязательств

Фото:​ пресс-служба ВТБ

В России запускается единый сервис по реструктуризации беззалоговых кредитов. Как сообщает ВТБ, чтобы предотвратить или справиться с непростой финансовой ситуацией, заемщики смогут оставить заявку на пересмотр условий.

Разработанные скоринговые модели помогают проанализировать финансовую ситуацию и принять решение.

- Реструктуризация – один из эффективных и надежных инструментов для стабилизации финансового состояния и возвращения к привычному графику платежей. Мы стремимся расширить варианты финансовой помощи и сделать их максимально доступными, простыми и быстрыми для подключения, в том числе и для предотвращения возникновения задолженности. Если раньше для реструктуризации кредита нужно было неоднократно приходить в офис, теперь любой заемщик с кредитом наличными или кредитной картой, сможет получить консультацию и оставить заявку на реструктуризацию по звонку, – прокомментировал Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ.

По оценкам экспертов, реструктуризация кредитов позволила более 80% клиентов справиться с финансовыми сложностями.