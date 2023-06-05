Административное здание рынка «Агро Молл» откроют в 2023 году

Со временем они планируют увеличить площадь до 10 тысяч квадратных метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Аксайском районе Ростовской области административное здание рынка «Агро Молл» откроют в третьем квартале 2023 года, сообщили в районной администрации.

Первый этаж нового здания пойдет под размещение магазинов и фуд-корта площадью 1,4 и 1,5 тыс кв метров соответственно.

Со временем они планируют увеличить площадь до 10 тысяч квадратных метров.

Отметим, что общая площадь рынка — 336 тысяч квадратных метров. Там уже ввели в эксплуатацию 16 тысяч квадратных метров складских и торговых помещений.

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