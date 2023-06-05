В парке «Дружба» в Ростове власти на время прекратили работы по благоустройству

Полностью обновленной территория парка «Дружба» предстанет перед посетителями в следующем году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ростовском парке «Дружба» временно были прекращены работы по благоустройству. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В парке «Дружба», расположенном в Северном жилом массиве, на время были приостановлены благоустроительные работы, - рассказал Алексей Валентинович. - Причина — неблагоприятные погодные условия.

Благоустройство пришлось прекратить из-за проливных дождей. Циклоны стали частными гостями в Ростове. Не оставляют дожди город и с наступлением тепла. Так что осуществлять определенные виды работ в какой-то момент стало тяжело, в частности, очень раскисла земля.

Сейчас в парке готовятся к продолжению ремонта.

Полностью обновленной территория «Дружбы» предстанет перед посетителями в следующем году.

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