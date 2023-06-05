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НовостиОбщество5 июня 2023 15:40

В Таганроге одну из фирм возглавлял подставной директор

За это фальшивый руководитель получал ежемесячное вознаграждение
Екатерина ПОПОВА
Теперь и настоящий, и фальшивый руководители стали фигурантами уголовного дела.

Теперь и настоящий, и фальшивый руководители стали фигурантами уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более года одну из фирм в Таганроге возглавляло подставное лицо. Обман раскрылся в ходе проверки по делу за уклонение от уплаты налогов, акциза и таможенных пошлин на 54 миллиона рублей за сырье для производства табачных изделий. Об этом сообщается на сайте Южного таможенного управления.

В ходе проверки выяснилось, что фирмой управлял 35-летний таганрожец. Он числился директором только на бумаге, а компанией руководил другой человек. Вскоре стало известно, что мужчина предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о директоре фирмы. И за это ежемесячно получал вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Сейчас в отношении липового и фактического руководителей ростовская таможня возбудила два уголовных дела.

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