Гандболистки «Ростов-Дона» проиграли ЦСКА в финале

Игра у ростовчанок не задалась с самого начала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовские гандболистки уступили ЦСКА в финале чемпионата России. Об этом говорится на сайте ГК «Ростов-Дон».

В первом тайме москвички забрасывали мяч один за другим. А у ростовчанок игра не задалась. Но в последние минуты тайма дончанки забили четыре гола. Первый тайм завершился счетом 19:13

Во втором тайме ростовчанки пытались отыгрывать мяч, но ничего не получалось.

- Донские красавицы не сдавались и бились до конца, ожесточенно защищаясь и выгрызая каждый мяч. За пару минут до конца Ксения Макеева получила свое третье удаление в игре, а после и красную карточку. Но на исход встречи это уже не влияло, - говорится на сайте клуба.

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