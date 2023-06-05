Гандболистки «Ростов-Дона» проиграли ЦСКА в финале

Игра у ростовчанок не задалась с самого начала.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ростовские гандболистки уступили ЦСКА в финале чемпионата России. Об этом говорится на сайте ГК «Ростов-Дон».
В первом тайме москвички забрасывали мяч один за другим. А у ростовчанок игра не задалась. Но в последние минуты тайма дончанки забили четыре гола. Первый тайм завершился счетом 19:13
Во втором тайме ростовчанки пытались отыгрывать мяч, но ничего не получалось.
- Донские красавицы не сдавались и бились до конца, ожесточенно защищаясь и выгрызая каждый мяч. За пару минут до конца Ксения Макеева получила свое третье удаление в игре, а после и красную карточку. Но на исход встречи это уже не влияло, - говорится на сайте клуба.
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