В Ростовской области подросток на мотоцикле попал в ДТП

В отношении отца ребенка полицейские составили административный материал. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В городе Донецке Ростовской области 15-летний подросток спровоцировал ДТП на мотоцикле. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, подросток ехал на кроссовом мотоцикле по левой стороне грунтовой дороги. Несовершеннолетний мотолюбитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Приора».

В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован. А в отношении отца ребенка полицейские составили административный материал.

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