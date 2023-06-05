В Ростове загорелась кровля частного дома

В 20:24 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове на улице 1 Майская, 26, около 20:00 загорелась кровля в частном доме на площади 50 квадратных метров. Сообщили в МЧС по Ростовской области.

К тушению было привлечено 25 пожарных и 6 единиц техники. Спустя 15 минут пожар удалось локализовать. А в 20:24 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

- Обстановка уточняется, - добавили в МЧС.

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