Донские выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике

Экзамен написали более 5 200 школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 5 200 выпускников школ в понедельник, 5 июня, написали ЕГЭ по истории и физике. Об этом сообщают на сайте регионального правительства.

В этом году сдающих физику на Дону оказалось на 290 человек больше, чем тех, кто выбрал историю.

Экзамен по физике состоял из 30 заданий. Школьникам разрешалось пользоваться обычной линейкой без справочной информации. А для арифметических подсчетов можно было использовать непрограммируемый калькулятор. На решение всех заданий у ребят было 3 часа 55 минут.

Для тех, кто сдавала ЕГЭ по истории, время на выполнение экзаменационной работы увеличили на полчаса. За 3,5 часа школьникам необходимо было решить 21 задание.

– ЕГЭ по физике и истории являются учебными предметами по выбору, их сдают школьники, которым данные предметы необходимы для поступления, – отметила и.о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.

Свои результаты выпускники узнают не позднее 21 июня.

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