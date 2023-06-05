Против ящура в Ростовской области вакцинировали более 400 тысяч животных

Заразиться ящуром может и человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области с марта стали проводить иммунизацию крупного и мелкого рогатого скота против ящура. Прививки уже получили 440 тысяч скота. Вакцинация продлится до конца года. Говорится на сайте регионального правительства.

Кроме вакцинации животных специалисты берут пробы привитого у скота для лабораторных исследований на ящур, а также, чтобы определить иммунитет после вакцины.

По словам специалистов, ящуром животные могут заразиться через корм, клещей и транспорт. Заболевание также опасно для человека.

- В целях недопущения заноса вируса ящура владельцам сельхозживотных необходимо осуществлять согласование с ветеринарными специалистами ввоза животных всех видов, кормов, проводить ветеринарное наблюдение за клиническим состоянием сельскохозяйственных животных и немедленно обращаться к специалистам госветслужбы во всех случаях внезапного падежа или заболевания животных, - подчеркнул руководитель управления ветеринарии Ростовской области Александр Кругликов.

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