В Ростовской области без вести пропала 43-летняя женщина

Ирина Логвинова не выходит на связь вторые сутки. Фото: "ЛизаАлерт"

В Гуково без вести пропала 43-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Ирина Логвинова последний раз выходила на связь 4 июня. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики прочесывают все близлежащие районы и улицы города. Отметим, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшей – около 167 сантиметров. У нее нормальное телосложение, блондинистые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения она была одета в темно-синюю кофту в белый цветок, коричневую блузку, черную юбку, такого же цвета лосины и кроссовки лимонного цвета. С собой у нее была коричневая сумка.

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