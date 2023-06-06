В Ростове-на-Дону 7 июня сотни горожан останутся без воды

Ростовчанам стоит запастись водой заранее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове 7 июня сотни горожан останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

По информации ведомства, подача воды будет приостановлена с 9 до 17 часов. Причиной отключений стал ремонт на насосной станции «Военвед».

Так, временные неудобства ждут жильцов в домах по адресам: ул. Оганова, 23 до Дебальцевской, 51 – ул. Дебальцевской: от жилого дома № 51 до №1 – ул. Таганрогской: от жилого дома № 157 до № 111 – пер. Авиамоторный – ул. Оганова: от жилого дома № 15 до № 23 – ул. Оганова: от ул. Тимошенко до ул. Особенная.

Без воды останутся жители нескольких СНТ: «Мир», «СКВО», «За дружбу», «Спутник», «Братство», «Октябрь».

Отметим, что ростовчанам стоит запастись водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовскую область в конце недели снова вернутся дожди

В остальные дни ростовчан будет радовать солнечная погода

(Подробности)