Во вторник в Ростове воздух прогреется до +22 градусов

В городе преимущественно будет солнечная погода Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове синоптики прогнозируют до +22 градусов. Об этом сообщил портал «Гисметео».

Во вторник, 6 июня, в донской столице ожидается солнечная погода. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Вечером синоптики обещают переменную облачность, а столбики термометров опустятся до +17 градусов. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

Отметим, что в среду в городе будет теплее – до +25 градусов.

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