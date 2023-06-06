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НовостиОбщество6 июня 2023 5:49

Во вторник в Ростове воздух прогреется до +22 градусов

В городе преимущественно будет солнечная погода
Лейла МИРИШОВА
В городе преимущественно будет солнечная погода

В городе преимущественно будет солнечная погода

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове синоптики прогнозируют до +22 градусов. Об этом сообщил портал «Гисметео».

Во вторник, 6 июня, в донской столице ожидается солнечная погода. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Вечером синоптики обещают переменную облачность, а столбики термометров опустятся до +17 градусов. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

Отметим, что в среду в городе будет теплее – до +25 градусов.

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