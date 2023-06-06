На съемной квартире в Ростове обнаружили разлагающийся труп мужчины

Сейчас следователи проводят проверку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в микрорайоне Суворовском в одной из квартир обнаружили разлагающийся труп 48-летнего мужчины, сообщает 161.Ru.

Мужчина, проживавший на съемной квартире, умер у окна. Его тело там пролежало больше недели. Соседи узнали о его гибели, когда трупный яд уже начал стекать по фасаду дома.

В региональном следкоме подтвердили информацию о гибели мужчины.

— По факту смерти мужчины проводится проверка, назначены экспертизы, — сообщили в управлении следственного комитета по Ростовской области.

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