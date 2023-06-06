В Ростове два сквера будут благоустроены в 2024 году

Всего в Ростовской области в голосовании приняли участие более 480 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове «Сквер мелиораторов» и «Пионерский» попали в адресный перечень для благоустройства в 2024 году. За объекты голосовали сами дончане. Об этом сообщается на сайте правительства области.

- Большую помощь в проведении голосования оказали донские волонтеры. В этом году в проекте приняло участие 2 770 добровольцев, что в два раза больше, чем в прошлом году, – отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

В 2023 году свои голоса жители области оставляли через Интернет. В процессе голосования дончане чаще всего отмечали два ростовских сквера и сквер в Аксае по улице Гулаева. Он также попал в перечень благоустройства на 2024 год.

Всего в Ростовской области в голосовании приняли участие более 480 тысяч человек.

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