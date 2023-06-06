В Ростовской области заканчивают сеять яровые

Всего под посевы сельскохозяйственных культур в этом году в Ростовской области отведено 4,9 миллиона гектаров. Фото: сайт правительства области.

В Ростовской области, наконец, подходит к концу посев яровых культур. Закончить с весенними полевыми работами в 2023 году селянам все время мешали ливни. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Яровыми засеяно более 90% планируемых площадей, - сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – В последние дни погода сдерживала проведение полевых работ, но частые обильные осадки сыграли важную роль как для яровых культур, так и для озимых посевов. Сейчас погода стабилизируется.

На данный момент зерновыми и зернобобовыми культурами аграрии засеяли более 590 тысяч гектаров. Это почти 90% плана. Технические культуры занимают около 950 тысяч гектаров, или 90% плана. Картофелем и овощами пока засажены 73% запланированных площадей. А вот план по кормовым культурам выполнен почти полностью.

Всего под посевы сельскохозяйственных культур в этом году отведено 4,9 миллиона гектаров.

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