В Ростовской области будут судить 36-летнего мужчину, убившего двух знакомых из-за неприязни

Мужчина нанес удары ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершилось следствие по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, убившего двух знакомых и спалившего автомобиль. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Ростовской области.

– По данным следствия, в июле 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, развязал ссору на почве личной неприязни и нанес знакомым мужчинам 41-го и 46 лет удары ножом, – поясняют следователи. – Удары пришлись в область груди, шеи и лица. Потерпевшие скончались на месте.

Потом мужчина воспользовался машиной одного из убитых. Он уехал с места происшествия. А когда покинул пределы населенного пункта, подпалил автомобиль.

Нарушителя быстро нашли и заключили под стражу. Выяснилось, что он уже привлекался по уголовной статье.

На данный момент следствие по делу завершено. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом, где и будет вынесен приговор.

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