По Ростовской области можно путешествовать с «Туристом»

Пользователи смогут получить максимум информации о конкретном месте благодаря мобильному приложению "Турист". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В помощь путешествующим по Ростовской области может служить приложение «Турист». Оно создано на базе геоинформационной системы региона. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Пользователи уже сейчас могут бесплатно скачать приложение и отправиться с «Туристом» в путешествие по Новочеркасску, Азову, Таганрогу, а также Шолоховскому, Азовскому и Орловскому районам, – рассказал министр цифрового развития, ИТ и связи региона Евгений Полуянов.

До конца года в приложении появится информация еще по 24 районам области.

Пользователи смогут получить максимум информации о конкретном месте. Здесь будут фото, видео, адреса, информация о событиях, которые в ближайшее время ожидаются в том или ином месте. О стоимости билетов в те же музеи можно будет узнать также, заглянув в приложение.

Есть в «Туристе» и функция навигатора. А еще он дает возможность оставить и почитать отзывы.

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