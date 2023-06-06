Сергей Бондаренко вновь стал главой Новошахтинска

Контракт с Сергеем Бондаренко уже подписали. Фото: администрация Новошахтинска.

Во вторник, 6 июня, в городе Новошахтинске депутаты провели внеочередное заседание, на котором единогласно проголосовали за назначение главой администрации города Сергея Бондаренко.

— Председатель Новошахтинской городской думы Ю.В. Ушанев подписал контракт с Сергеем Алексеевичем, — сообщили в горадминистрации.

Напомним, что 27 апреля были досрочно прекращены полномочия главы города Сергея Бондаренко. Произошло это после того, как он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Почему Бондаренко сначала уволился из администрации, а потом вернулся, неизвестно.

Отметим, что он руководит городом с мая 2019 года. До этого он 12 лет был первым заместителем главы Новошахтинска.

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