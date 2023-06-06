Виртуальный перформанс поможет ощутить атмосферу нового сериала

Дополненная реальность в поддержку нового сериала Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Выступление балерины теперь можно увидеть в виртуальной реальности. А сценой для него станет купюра достоинством 100 рублей, на которой изображен один из главных символов страны — Большой театр. Достаточно зайти на сайт smotribalet.ru и навести камеру на здание театра на купюре, чтобы из ниоткуда возник прекрасный танец. Это первый опыт видеосервиса Wink по использованию технологий дополненной реальности для продвижения контента.

Видеозапись с экрана: https://vk.com/wink.russia?w=wall-195528184_26843

Фото с волюметрик-съемки: https://disk.yandex.ru/d/VW2kcPJlp9aRrg

Виртуальный перфоманс продолжает серию акций в поддержку драмы «Балет» (18+) от Wink Originals. Производством сериала занимались «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и «НМГ Студия».

Москвичи и гости города уже смогли увидеть настоящий балет в витринах исторического здания на Кузнецком мосту. А теперь прикоснуться к искусству можно в любом месте, где есть смартфон, доступ в интернет и возможность расположить 100-рублевую купюру.

- Создавая эти проекты, мы хотели дать самой широкой аудитории возможность соприкоснуться с балетом в нестандартном и высокотехнологичном формате. Мы всегда стремимся к тому, чтобы знакомство с контентом Wink было для зрителя интересным и необычным, — отметила директор по маркетингу массового сегмента «Ростелекома» Юлия Решетова.

Чтобы дать зрителям возможность рассмотреть выступление со всех сторон и запечатлеть все изящество движений балерины, была использована технология волюметрик-съемки. Технологическими партнерами проекта выступили СберМаркетинг и AR/VR Лаборатория Сбера, которые являются разработчиками и владельцами единственной в России волюметрик-студии.

По сюжету сериала «Балет» всемирно известный хореограф Рута Майерс возвращается в Россию, чтобы поставить спектакль. Ее приезд вызывает бурю страстей и скандалов. Вскрываются неприглядные секреты из середины 1980-х. В ролях: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева и другие.

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