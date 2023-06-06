В Ростовской области квартирант украл у пенсионерки все деньги

За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Зерноградском районе Ростовской области полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, мужчина посуточно снял комнату в доме у пенсионерки. Чтобы перевести ей деньги за оплату, он попросил ее телефон. Через СМС-уведомления квартирант с ее счета перевел все средства — 29 тысяч рублей. Это она заметила, когда посмотрела уведомление о зачислении трех тысяч рублей за съем жилья.

Мужчину полицейские задержали, но все деньги он успел поправить. Как оказалось, он уже имеет судимости за кражу, мошенничество и угон. Но в этот раз за кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в Ростовской области будут судить подозреваемых в краже 22 миллионов рублей из банка. Чтобы скрыть хищение из кредитной организации, они инсценировали ограбление.

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