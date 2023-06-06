Ростовские школьники попробуют себя в роли изобретателей на фестивале «Кружок-на-Дону»

Фото: АНО «ФИРОН»
18 июня на крыше «Рубина», самого большого коворкинга в Ростове, пройдет научно-технический фестиваль кружкового движения «Кружок-на-Дону».
В фестивале могут принять участие все желающие школьники в возрасте от 6 до 17 лет. Они смогут окунуться в атмосферу инноваций, попробовать себя в роли изобретателей, а родители получат возможность подобрать своему ребенку подходящий досуг.
Фото: АНО «ФИРОН»
В программе фестиваля разнообразные мастер-классы: основы стратегической игры ГО, виртуальная реальность, основы 3D-печати, воркшоп по ораторскому искусству, мастер-класс на тему школьного предпринимательства, презентация STEAM образования, мастер-класс по ChatGPT (нейросети), мастер-класс по медиабезопасности и многие другие.
Фото: АНО «ФИРОН»
Школьников ждут образовательный и деловой треки, профориентационные консультации от дипломированных психологов, соревнования роботов в футбольном матче.
А первые 300 гостей получат приятные памятные подарки!
Организатором мероприятия выступает Автономная некоммерческая организация инновационного развития образования и науки «ФИРОН».
Фото: АНО «ФИРОН»
Проект «Кружок-на-Дону» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на популяризацию технического творчества, инженерных и технических профессий, создание условий для вовлечения детей и молодежи в техническую и инновационную деятельность в возрасте от 6 до 17 лет.
Фестиваль стартует 18 июня с 10:00 под открытым небом на крыше коворкинга «Рубин» по адресу: пр. Театральный, 85.
Вход свободный после прохождения обязательной регистрации по ссылке.
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