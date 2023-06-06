В Ростовской области пропал 28-летний мужчина

8(800)700-54-52 или 112. Последний раз с Маратом Оболонковым связывались 25 мая. Фото: "ЛизаАлерт" "ЛизаАлерт" Последний раз с Маратом Оболонковым связывались 25 мая. Фото: "«ЛизаАлерт»

В Донецке без вести пропал 28-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз Марата Оболонкова видели 25 мая. Потом Марат пропал и на связь не выходил. О том, где он находится, родственникам и знакомым ничего неизвестно.

Марату - 28 лет. Его рост — 170 см. Он худощавого телосложения. У мужчины русые волосы и карие глаза.

Во что был одет мужчина, никто не знает. Перед исчезновением близкие его не видели.

Если кому-то что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просьба звонить по указанным номерам.

АЛЛО!

ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРАМ:

8(800)700-54-52, 112

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