Полиция задержала подозреваемого в убийстве 20-летнего ростовчанина

31-летнего мужчину доставили в Ростовскую область Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемого в убийстве 20-летнего ростовчанина задержали в Республике Ингушетия. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 6 июня.

По информации ведомства, 31-летнего мужчину правоохранители доставили в Ростовскую область.

- С его участием выполняются необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в региональном СУ СКР.

Напомним, что трагедия произошла 24 мая на улице Мечникова. Между 20-летним парнем и 31-летним мужчиной завязалась ссора. В какой-то момент второй достал нож и ударил им парня. От ранения он скончался в больнице. После происшествия злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. Правоохранители искали подозреваемого около двух недель. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спортсмен с золотыми руками»: что известно о 20-летнем ростовчанине, убитом на улице Мечникова в Ростове

Друг рассказал о парне, которого ударили ножом в сердце в центре Ростова

(Подробности)